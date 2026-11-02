B196 – Ventos derrubam árvores e fachada de prédio

As fortes rajadas de ventos, que acompanharam as chuvas na manhã desta segunda-feira, dias 2 de novembro, provocaram estragos.

Um dos bairros atingidos em Assis, foi a Vila Operária, onde a fachada de um prédio na avenida Siqueira Campos, que teve arracancada parte da estrutura metálica da lona de publicidade (foto abaixo).

No mesmo bairro, caiu uma árvore (foto abaixo) do Parque da Juventude Dilson Luís Rosseto sobre a calçada e parte da na Travessa Padre Beline.

Perto do Parque Ecológico João Domingos Coelho, o Parque do Buracão, na rua Orozimbo Leão de Carvalho (foto abaixo), também caiu uma árvore de grande porte e a Defesa Civil já atua no local pçara cortar e remover os galhos da vegetação.

Na vila Xavier, caiu um ipê de tamanho grande, que foi plantado na calçada. O muro impediu que a árvore caísse sobre a casa (foto abaixo). A Defesa Civil já foi informada e informou que deslocará um a equipe para o local.