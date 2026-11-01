B194 – Nova apreensão resulta em prejuizo de R$ 1,2 milhão aos traficantes

Uma nova apreensão de drogas na área da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária, com sede em Assis, resultou num prejuízo estimado de R$ 1,2 milhão aos traficantes e uma pessoa foi presa em flagrante.

A apreensão ocorreu no início da noite de sexta-feira, dia 30 de outubro, no KM 382 da rodovia SP-294 -Comandante João Ribeiro de Barros-, no município de Duartina, a cerca der 150 km de Assis.

Em ação conjunta com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado -FICCO-, durante a Operação Finados, os policiais rodoviários deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um veículo Fiat/Palio, onde estavam dois passageiros.

Durante a vistoria realizada no interior do carro, os policiais encontraram 30 invólucros de haxixe marroquino, pesando 16,4 Kg, e cinco tabletes de maconha, que pesou 3,4 Kg.

A droga estava escondida em fundos falsos, no encosto do banco traseiro e sob o acento do mesmo banco, além do painel de controle do motorista.

Questionado pelos policiais, o condutor, cujo nome e idade não foram revelados, assumiu estar fazendo o transporte sem o conhecimento dos passageiros.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde carro e droga foram apreendidos e o motorista, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Os dois passageiros foram liberados.

Droga estava em fundos falsos de um carro

Imagem: Polícia Rodoviária