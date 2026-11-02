B195 – Três sepultamentos em Assis neste dia 2 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 2 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Barbosa.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Silvério dos Santos, de 82 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Luis Carlos Geraldo Sila (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Alfredo de Moraes, de 69 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

B192 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 1º de novembro

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 1º de novembro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados