B195 – Três sepultamentos em Assis neste dia 2 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 2 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Barbosa.
No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Silvério dos Santos, de 82 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Luis Carlos Geraldo Sila (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Alfredo de Moraes, de 69 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!