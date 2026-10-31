B190 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 31 de outubro

Há dois sepultamentos programados para a manhã deste sábado, dia 31 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Garcia será sepultada às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Ângela Maria Prado, de 70 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

REGIÃO – Na cidade de Maracaí, às 15 horas, será sepultado o senhor Antônio José Porto Bezerra, de 65 anos.

DIA 1º – A senhora Maria Costa, que completaria 85 anos amanhã, será velada no Complexo Prudenciana e o sepultamento acontecerá na manhã deste domingo, dia 1º de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!