B187 – Um sepultamento em Assis neste dia 28 de outubro

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 28 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada Camila dos Santos Zirondi (foto abaixo), de 46 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O professor universitário David Rabello de Almeida (foto abaixo), de 93 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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