B189 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 30 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 30 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Jandir Pereira Leite, de 73 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Cacilda Maria Barbosa da Silva, de 84 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Nilza Maria José Regazini, de 74 anos. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o de onde sairá o féretro às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Leila Haddad Esteves.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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