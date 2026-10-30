B189 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 30 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 30 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Jandir Pereira Leite, de 73 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.
No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Cacilda Maria Barbosa da Silva, de 84 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.
Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Nilza Maria José Regazini, de 74 anos. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o de onde sairá o féretro às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Leila Haddad Esteves.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!