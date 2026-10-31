B191 – Campeão dos Jogos Abertos, Assis enfrenta o líder Tatuí, fora de casa, pelo Paulista

Motivado pelo título conquistado nos Jogos Abertos do Interior, disputado em Votuporanga, o time do Basquete Assis, comandado pelo técnico César Fabretti, tem um difícil compromisso na retomada das disputas do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

Neste sábado, dia 31 de outubro, às 19 horas, o vice-líder Assis Basquete enfrentará o líder, Clube de Campo de Tatuí, no ginásio de esportes Manoel Soares, em Tatuí.

O adversário de Assis venceu os seus três compromissos na competição, enquanto os assisenses venceram duas partidas e sofreram uma derrota.

Liga Sorocabana, com duas derrotas, é o terceiro colocado, e São Caetano, que ainda não venceu nas três rodadas, é o lanterninha da esvaziada competição, que reúne apenas quatro clubes.