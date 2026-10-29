B188 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 29 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 29 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

A senhora Maria Patrícia Florentino será sepultada às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do empresário Pasqual Antônio Gobbo, de 82 anos, que dirigiu, durante muitos anos, o Pesqueiro Gobbo, situado na SP-333. O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!