B186 – Morre o professor David Rabello de Almeida, aposentado da Unesp

Morreu na noite desta terça-feira, dia 27 de outubro, aos 93 anos, o professor aposentado do curso de História da UNESP, David Rabello de Almeida (foto abaixo).

Natural de Jequié, na Bahia, Davi Rabello se mudou para São Paulo ainda jovem, onde se formou professor de História, sendo aprovado no concurso público da Unesp.

Iniciou sua carreira no campus de Franca e se transferiu para Assis, onde se aposentou como professor titular.

Durante sua carreira, fez pesquisas em bibliotecas de Portugal e Inglaterra para redigir uma obra literária.

CARREIRA – O professor David Rabello de Almeida teve uma trajetória acadêmica e profissional de grande destaque na UNESP de Assis, onde atuou por décadas no Departamento de História, sendo uma das referências nos estudos de História Econômica e História do Brasil Colônia e Império.

Atuação na UNESP: Ingressou como docente na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis (que depois se integrou à UNESP). Aposentou-se como Professor Assistente Doutor.

Gestão Universitária: Além das salas de aula, exerceu cargos administrativos importantes no campus de Assis.

Orientou diversas gerações de historiadores e foi peça-chave na consolidação do prestígio do curso de História da UNESP de Assis, um dos mais tradicionais do país.

OBRA – Sua principal pesquisa foca nas Finanças Joaninas, período em que a corte portuguesa de D. João VI se instalou no Rio de Janeiro.

O Cenário Econômico: Em 1808, a chegada da Família Real transformou o Brasil de colônia a sede do Império Português. Isso exigiu a criação imediata de uma estrutura burocrática e financeira (como o Banco do Brasil e a Real Junta do Comércio).

A obra de David Rabello analisa como o governo joanino organizava suas características orçamentárias, ou seja, de onde vinham as receitas (impostos, alfândegas) e como eram geridos os gastos para sustentar o luxo da corte e as despesas militares (como as campanhas na Cisplatina e Guiana Francesa).

O estudo preenche uma lacuna crítica ao decifrar a contabilidade e a engenharia financeira do período, demonstrando como a economia colonial foi moldada para cobrir os rombos orçamentários da Coroa.

DESPEDIDA – O corpo do professor David Rabelo de Almeida será velado a partir das 7 horas desta quarta-feira, dia 28, na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No período da tarde, em horário a ser definido, o corpo será levado para a cidade de Londrina-PR, onde será cremado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!