B185 – Três sepultamentos em Assis neste dia 27 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 27 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Floriza Mendes da Rosa, de 78 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário são Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio de Melo, que está sendo velado no próprio cemitério.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento da criança Asaph Nathan Santos Teodoro, de 3 anos, que está sendo velada na sala 6 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Antônio Correia Alves, de 71 anos.

Na cidade de Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Joana Barbosa de Luna, de 88 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!