B184 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 26 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 26 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, será sepultado o adolescente Pedro Henrique Ferreira da Costa, de 12 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
Na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, está sendo velada a professora aposentada Olga Ciciliato Mattioli, de 78 anos, mas o horário de sepultamento ainda não foi definido.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!