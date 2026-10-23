B183 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 23 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 23 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Marilda Aparecida Barbeiro, de 72 anos.
A senhora Leonilda de Fátima Garcia, de 65 anos, está sendo velada na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.
Logo depois, será sepultado Bruno Augusto Alevato.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Antônio Pereira Sobrinho, popularmente conhecido por ‘Falcão‘ (foto abaixo), de 60 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!