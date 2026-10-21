B181 – Colisão traseira deixa caminhoneiro preso às ferragens

Uma colisão traseira, envolvendo dois caminhões, na madrugada desta quarta-feira, dia 21 de outubro, deixou um motorista preso às ferragens.

O acidente, segundo a Polícia Rodoviária, aconteceu por volta das 5h30 na rodovia Rachid Rayes, no km 391, saída de Assis em direção a Marília.

O motorista do caminhão que bateu na traseira do veículo que seguia à frente ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado e levado ao atendimento médico.

Durante o socorro, parte da pista chegou a ser parcialmente interditada.