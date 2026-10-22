B182 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 22 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 22 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado o senhor Silvério Nascimento de Oliveira, de 66 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento de Floraci Novaes da Silva.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Washington Silva Rodrigues, de 89 anos.

Na vizinha cidade de Tarumã, haverá o sepultamento do senhor Manoel Messias Leite, de 65 anos.

Em Paraguaçu Paulista, será sepultado Airton Aparecido Ramos (foto abaixo), de 60 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!