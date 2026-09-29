B166 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 29 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 29 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o construtor Adilson Toledo Sanches (foto abaixo), de 63 anos.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Elza de Castro, de 88 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
A senhora Leontina Arantes Ribeiro, de 81 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento foi marcado para às 14h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Marina Vieira de Castro.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!