B166 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 29 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 29 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o construtor Adilson Toledo Sanches (foto abaixo), de 63 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Elza de Castro, de 88 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Leontina Arantes Ribeiro, de 81 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento foi marcado para às 14h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Marina Vieira de Castro.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

B162 – Assisense se despede do Paulistinha sub-13 com duas derrotas para o Guarani

Terminou na manhã deste domingo, dia 27 de setembro, a participação do Clube Atlético Assisense …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados