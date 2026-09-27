B162 – Assisense se despede do Paulistinha sub-13 com duas derrotas para o Guarani

Terminou na manhã deste domingo, dia 27 de setembro, a participação do Clube Atlético Assisense no Campeonato Paulista da categoria sub-13.

O time de Assis foi eliminado pelo Guarani de Campinas, que venceu os dois compromissos.

Na semana passada, no estádio Tonicão, em Assis, o ‘Bugre’ derrotou o ‘Falcão do Vale’ por 3 a 0. Yago, Arthur e Théo marcaram para os visitantes,

Na manhã deste domingo, dia 27 de setembro, no segundo confronto da série mata-mata, disputado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani venceu por 2 a 0.

Jogadores do Guarani comemoram o segundo gol

VAGA – O Atlético Assisense, terceirizado para uma empresa da Marília, chegou à segunda fase após a terceira colocação conquistada na etapa inicial do grupo 2, quando ficou atrás de Grêmio Novorizontino e Marília.

Na primeira fase, o time do técnico Ricardo Martins, em 12 jogos, conquistou seis vitórias, teve três empates e sofreu três derrotas, além de marcar 16 gols e sofrer 5.

Nícolas Medeiros, com quatro gols marcados, foi o artilheiro do time de Assis na competição.

Já o Guarani de Campinas terminou a primeira fase como líder invicto do grupo 6. Foram 13 vitórias e um empate.