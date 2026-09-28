B163 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 28 de setembro

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 10h30, será sepultado Ailton Carlos Teodoro, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
Logo depois, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Vânia Mascareli Piedade, de 51 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Hélio de Oliveira Ferreira, de 87 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
A senhora Maurícia Marques da Silva Couto, de 84 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Waldomira Barbosa Paião Gasparini (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Morreu no início da manhã desta segunda-feira, dia 28 de setembro, no Hospital Regional de Assis, o construtor Adilson Toledo Sanches (foto abaixo), de 63 anos. O corpo será velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas a família ainda não definiu se o sepultamento ocorrerá na tarde desta segunda-feira ou na manhã de terça-feira, dia 29.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!