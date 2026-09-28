B165 – Presidente de torcida organizada nega apoio político por proibição de bets

O presidente da torcida organizada Sangue Mariano, André Machado, o ‘Guga’, negou que todos torcedores do VOCEM estejam apoiando algum candidato a presidente da República por conta de um recente decreto federal proibindo o funcionamento das apostas eletrônicas conhecidas como bets.

Ao tomar conhecimento da publicação que, até o momento, não tem autoria identificada e que circula em vários grupos de redes sociais, Machado escreveu: “Ninguém manda no voto de ninguém. O VOCEM e a torcida Sangue Mariano são apoliticos. Cada um vota em quem quiser”, resumiu Machado, que também pertence ao Conselho Deliberativo do Esquadrão da Fé.