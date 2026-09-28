B164 – Abertas inscrições para lançamento de livros

A 6ª edição da Feira Literária de Assis (FLiA), que acontecerá no período de 13 a 15 de novembro, está com inscrições abertas para todas as pessoas interessadas em lançar seu livro durante a programação da Feira.

As inscrições para os lançamentos passarão pela curadoria da 6ª FLiA, que avaliará as características e a temática de cada obra a partir das possibilidades de diálogo e articulação com a programação e a proposta temática desta edição da Feira.

A Feira Literária de Assis é um evento cultural gratuito de celebração à literatura e às manifestações artísticas correlatas, que valoriza a diversidade cultural e fomenta a literatura em todas as suas possibilidades e potencialidades.

A FLiA, ao longo de sua história, tem garantido a difusão do trabalho de escritoras e escritores independentes do interior paulista, bem como de outras pessoas de diversas linguagens, como música, teatro, circo, artesanato, entre outras.

Este ano, a FLiA traz como tema a “Leitura de Mundo”, a partir da perspectiva de Paulo Freire, em que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”.

O objetivo da Feira é fortalecer o letramento literário, fomentar o acesso à literatura, valorizar a produção independente e de base comunitária, criar um espaço de diálogo entre escritoras/es, artistas e a comunidade e aprofundar o impacto cultural e educativo na região de Assis.

A 6ª FLiA é uma realização da CIRCUS e Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Termo de Execução Cultural nº 0079/2026, aprovado no âmbito do Edital Fomento CultSP – ProAC No 09/2025 09/2025 – Economia Criativa: Fomento a Mostras, Festivais e Eventos – Módulo II.

Serviço: Inscrição para lançamento de livros na 6ª FLiA

Quando: 28 de setembro de 2026 a 13 de outubro de 2026

Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/XgCKdNMyKdVZxku49

Mais informações: Instagram e Facebook: @feiraliterariadeassis

Texto e imagem: Divulgação