B161 – Basquete Assis se reabilita, vence o lanterninha no Jairão e assume a vice-liderança do esvaziado campeonato de quatro clubes

O fato de o Campeonato Paulista da 1ª divisão de 2026 ter apenas quatro clubes não tem desmotivado o Basquete Assis, que assumiu a vice-liderança neste sábado, ao derrotar o lanterninha São Caetano, no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o Jairão, pelo placar de 88 a 70.

“Um jogo intenso, com muita entrega e um grande desempenho ofensivo. Mesmo com a intensidade lá em cima, o Basquete Assis soube manter o controle e executar bem o que foi planejado”, comemorou a diretoria da Associação Novo Basquete Assis.

Com a vitória conquistada na noite deste sábado, dia 26 de setembro, o time de Assis se reabilitou da derrota sofrida em casa, na semana anterior, diante do Clube de Campo de Tatuí, quando foi surpreendido por 62 a 59.

L[ÍDER – Na outra partida deste sábado, dia 26, em Tatuí, o anfitrião Clube de Campo derrotou Sorocaba por 67 a 50 e manteve sua invencibilidade e a liderança na competição.

O Clube de Campo de Tatuí venceu suas três partidas e apresenta um saldo positivo de 34 pontos convertidos.

O Basquete Assis, com duas vitórias e uma derrota, tem um saldo positivo de 15 pontos convertidos em quadra, e o vice-líder.

Na terceira posição, com uma vitória e duas derrotas, aparece a Liga Sorocabana, que apresenta um saldo negativo de 19 pontos sofridos.

Sem vencer após três rodadas, o São Caetano é o lanterninha com 30 pontos sofridos.

PRÓXIMA RODADA – Na sexta-feira, dia 2 de outubro, o Basquete Assis viaja até Sorocaba, onde enfrentará a Liga Sorocabana às 19 horas.

LIGA OURO – Durante a semana, a diretoria da Associação Novo Basquete Assis confirmou que o time disputará a Liga Ouro e, com isso, voltará ao cenário nacional após 15 anos.

“É oficial: o Basquete Assis disputará a Liga Ouro, Divisão de Acesso ao NBB CAIXA, organizada pela Liga Nacional de Basquete”, divulgou a diretoria.

O primeiro desafio é atingir uma receita para disputar a competição. De acordo com a estimativa divulgada, para a disputa nacional o time de Assis, que tem parceria com a Prefeitura de Assis, terá uma despesa total de aproximadamente R$ 170 mil, sendo R$ 25 mil com a taxa de inscrição, R$ 73 mil com arbitragem (classificação e play-offs) e mais R$ 72 mil com o Comitê Brasileiro de Clubes.

“A meta inicial, de R$ 67 mil, considerava apenas os custos conhecidos naquele momento. Com a aprovação e o planejamento completo, foram incluídos os custos dos playoffs e do CBC. Por isso, a meta foi ampliada”, justificaram os dirigentes.

CAMPANHA – Para arcar com essas despesas a diretoria da ANBA está promovendo a rifa de patinete. A cada R$ 30 doados o colaborador adquire uma uma cota. Quem já doou pela Vakinha ou Pix também tem direito às cotas.

As empresas interessadas em associar sua marca ao Basquete Assis no cenário nacional já podem entrar em contato com a diretoria da Associação Novo Basquete Brasil.