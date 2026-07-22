B108 – Ouro do futebol recoloca Assis na liderança dos Jogos Regionais

A vitória do VOCEM/Assis diante de Taquarituba por 2 a 0, na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho, no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, recolocou a delegação assisense na liderança dos Jogos Regionais de Tupã.
Com os 9 pontos somados, em razão da medalha de ouro do futebol, Assis chegou a 181 pontos, mesma pontuação da rival Marília.
No entanto, como a delegação mariliense tem mais modalidades a disputar pela frente com chances de medalhas e títulos, dificilmente ela deixará escapar o título de campeã geral.
Presidente Prudente, com 149 pontou, roubou a posição que era dos anfitriões de Tupã, que chegaram a 131.
Nesta terça-feira, além da conquista do futebol representado pelo VOCEM (foto acima), Assis teve os seguintes resultados:
Futsal feminino – Assis 0 x 9 Marília
Futsal masculino – Assis 1 x 6 Dracena
Basquete masculino – Assis 104 x 56 Teodoro Sampaio
Vôlei feminino – Assis 3 x 2 Marília
Vôlei de praia feminino – Assis 2 x 0 Pacaembu
Vôlei de praia masculino – Assis 2 x 0 Querroz
Xadrez feminino sub-21 – Assis campeã
Xadrez masculino – Assis 3 x 0,5 Inúbia Paulista
PROGRAMAÇÃO DIA 22 DE JULHO
Vôlei de para feminino – Assis x Taciba
Vôlei de praia masculino – Assis x Dracena
Futsal feminino – Assis x Tupã
Final basquete masculino – Assis x Maracaí
Semifinal futsal masculino – Assis x Pompéia
Veja como está a classificação parcial dos Jogos Regionais de Tupã: