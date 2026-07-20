B106 – Assis lidera Jogos Regionais de Tupã

A delegação esportiva de Assis terminou a primeira semana dos Jogos Regionais de Tupã na liderança da competição, seguida, de perto, por Marília.
O boletim esportivo divulgado na noite deste domingo, dia 19 de julho, mostra Assis na primeira colocação, com 139 pontos. Marília é a segunda colocada, com 133 pontos. A delegação anfitriã é a terceira posicionada, com 109 pontos.
Classificação parcial dos Jogos Regionais
Acompanhe os resultados de Assis das disputas deste domingo, dia 19 de julho:
Basquete masculino Livre – Assis 124 x 39 Pompéia
Bocha – Assis 2 x 0 Garça
Futsal masculino sub-21 – Assis 5 x 1 Tupi Paulista
Futebol masculino sub-21 – Assis 0 x 0 (tempo normal) 5 x 4 (pênaltis) Santa Cruz Rio Pardo
Handebol feminino sub-21 – Assis 14 x 22 Maracaí
Tênis de campo feminino – Assis 0 x 2 Marília
Tênis de campo masculino – Assis 2 x 1 Tupi Paulista
Vôlei feminino sub-21 – Assis 2 x 1 Presidente Epitácio
Xadrez feminino – Assis 3.5 x 0.5 Ourinhos
Xadrez masculino – Assis 1 x 3 Pacaembu
Programação segunda-feira
Xadrez feminino – Assis x Pompéia
Xadrez masculino – Assis x Ourinhos
Futsal masculino – Assis x Júlio de Mesquita
Vôlei de praia feminino – Assis x Tupi Paulista
Handebol feminino – Assis x Ourinhos
Bocha (semifinal) – Assis x Taciba
Vôlei feminino sub-21 (semifinal) – Assis x Taquarituba
Futebol masculino (semifinal) – Assis x Monte Castelo
Vôlei de praia masculino – Assis x Martinópolis
Futebol de Assis venceu Santa Cruz do Rio Pardo nas penalidades