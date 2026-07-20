B106 – Assis lidera Jogos Regionais de Tupã

A delegação esportiva de Assis terminou a primeira semana dos Jogos Regionais de Tupã na liderança da competição, seguida, de perto, por Marília.

O boletim esportivo divulgado na noite deste domingo, dia 19 de julho, mostra Assis na primeira colocação, com 139 pontos. Marília é a segunda colocada, com 133 pontos. A delegação anfitriã é a terceira posicionada, com 109 pontos.

Classificação parcial dos Jogos Regionais

Acompanhe os resultados de Assis das disputas deste domingo, dia 19 de julho:

Basquete masculino Livre – Assis 124 x 39 Pompéia

Bocha – Assis 2 x 0 Garça

Futsal masculino sub-21 – Assis 5 x 1 Tupi Paulista

Futebol masculino sub-21 – Assis 0 x 0 (tempo normal) 5 x 4 (pênaltis) Santa Cruz Rio Pardo

Handebol feminino sub-21 – Assis 14 x 22 Maracaí

Tênis de campo feminino – Assis 0 x 2 Marília

Tênis de campo masculino – Assis 2 x 1 Tupi Paulista

Vôlei feminino sub-21 – Assis 2 x 1 Presidente Epitácio

Xadrez feminino – Assis 3.5 x 0.5 Ourinhos

Xadrez masculino – Assis 1 x 3 Pacaembu

Programação segunda-feira

Xadrez feminino – Assis x Pompéia

Xadrez masculino – Assis x Ourinhos

Futsal masculino – Assis x Júlio de Mesquita

Vôlei de praia feminino – Assis x Tupi Paulista

Handebol feminino – Assis x Ourinhos

Bocha (semifinal) – Assis x Taciba

Vôlei feminino sub-21 (semifinal) – Assis x Taquarituba

Futebol masculino (semifinal) – Assis x Monte Castelo

Vôlei de praia masculino – Assis x Martinópolis

Futebol de Assis venceu Santa Cruz do Rio Pardo nas penalidades

 

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