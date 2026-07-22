B107 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 22 de julho

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 22 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, foi sepultada a senhora Maria Aparecida Magro.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Cacilda Inácio Vieira, de 93 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria Sueli Rodrigues da Silva.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento do jovem Pedro Henrique Becheli de Souza, de 28 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Alcides Nogueira, de 72 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Aparecida Maria Rodrigues, de 81 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!