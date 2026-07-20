B105 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 20 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 20 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
O senhor Elias da Silva, de 92 anos, será sepultado às 15h30. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor José Antônio Proença (foto abaixo), de 62 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!