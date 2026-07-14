B100 – Funcionária da Santa Casa será sepultada em Paraguaçu

A técnica de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Assis, Ana Paula da Silva (foto abaixo), de 49 anos, que morreu na noite desta segunda-feira, dia 13 de julho, em Assis, será sepultada na vizinha cidade de Paraguaçu Paulista.

DESPEDIDA – Familiares e amigos podem se despedir de Ana Paula até às 10 horas desta terça-feira, dia 14 de julho, no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, em Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre para Paraguaçu Paulista às 10 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!