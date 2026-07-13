B099 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 13 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 13 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado Antônio Duarte de Oliveira.

Logo depois, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Paulo Benedito da Silva, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

A senhora Maria Helena da Silva, de 62 anos, será sepultada às 15h30. Ela está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus, na rua Judith da Silva Carvalho, no Jardim Eldorado, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor José Roberto Leopoldo.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!