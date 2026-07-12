B098 – Três sepultamentos em Assis neste domingo, dia 12 de julho

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 12 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, foi sepultada a senhora Maria Cristina Silva de Moares, de 70 anos.
No início da tarde, às 13 haverá o sepultamento da senhora Vera Lúcia Januncio, de 75 anos. que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
A senhora Sônia dos Santos, que está sendo velada no próprio cemitério, será sepultada às 16 horas.
REGIÃO – Na cidade de Cruzália, haverá o sepultamento da senhora Getaira Fátima Vidotti, de 69 anos, que está sendo velada na Câmara Municipal.
DIA 11 – Neste sábado, dia 11, em Assis, foi sepultada a senhora Maria Francisca de Vasconcelos, de 103 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!