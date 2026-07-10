B097 – Três sepultamentos em Assis neste dia 10 de julho

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 10 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Sebastião de Jesus Severino Pinto, de 62 anos, será sepultado às 10 horas. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Lurdes Bertocci Marques.
No período da tarde, às 15 horas, será sepultado o senhor João da Silva.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!