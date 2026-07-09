B096 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 9 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, feriado de 9 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Claudinei Lemes da Costa, de 46 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o funcionário público municipal aposentado Rubens Bredas (foto abaixo), de 79 anos, que trabalhou no Centro Social Urbano ‘Fernando Luis Peterson’. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
A senhora Cecília Gargel da Silva, de 86 anos, que está sendo velada em Pedrinhas Paulista, será sepultada em Assis, às 15h30.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento de Carla Cristina Carvalho Manzano (foto abaixo), de 48 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido dias atrás e que tentava se recuperar no Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!