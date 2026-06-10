B063 – Três sepultamentos em Assis neste dia 10 de junho

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã foi sepultado o senhor Ítalo Merlim, de 91 anos.

A senhora Maria Hidalgo Marques, de 94 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Sanches, de 95 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

A servidora municipal Milena Figueiredo (foto abaixo), de 39 anos, que morreu na Santa Casa de Marília, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina às 10 horas, onde haverá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – O senhor Célio Walduti (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, em Assis, será sepultado na cidade de Platina.

Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Samuel Honorato Soares, de 79 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!