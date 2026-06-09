B062 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 9 de junho

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 9 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Tereza Rodrigues Barbosa, de 85 anos.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento de Luis Carlos Soares (foto abaixo), de 53 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Logo depois, às 14 horas, será sepultado o senhor Celso Oliveira Ferreira, de 66 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
Eder Cardoso de Brito, de 59 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.
Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Maria Neusa dos Santos Souza.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Tércio Souza Dias, de 73 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Platina, será sepultado o senhor Adão Carreiro Pinto (foto abaixo), de 82 anos.
DIA 10 – Já está programado para quarta-feira, dia 10 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o sepultamento da senhora Maria Hidalgo Marques, de 94 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos