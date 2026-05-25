B053 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 25 de maio

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor João Fagundes dos Santos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Cleicyr Labs, de 88 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultado o senhor Valdo Gomes de Brito, de 65 anos.

DIA 24 – Neste domingo, dia 24 de maio, houve quatro sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, foi sepultado Marcelo Aparecido Soares.

No início da tarde, às 14 horas, houve o sepultamento de Ademir Gregório Galan.

Logo depois, às 15 horas, foi sepultado João Antônio da Silva.

O sepultamento do senhor Enizal Vieira ocorreu às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!