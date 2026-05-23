B052 – Morre o ex-vereador e advogado Roldão Valverde

Morreu na madrugada deste sábado, dia 23 de maio, aos 91 anos, o ex-vereador, advogado criminalista e escritor Roldão Valverde (foto abaixo).

O corpo de Roldão Valverde está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento foi marcado para às 16 horas deste sábado, dia 23.

Ele será sepultado no mesmo jazigo onde estão os restos mortais de seus filhos Fernando e Toni Valverde.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

POLÍTICO – Roldão Valverde foi vereador na 8ª legislatura da Câmara Municipal de Assis, no período de 1977 a 1983. Além de indicações, moções e requerimentos, apresentou projetos de lei denominando ruas do Jardim Europa de: ‘Ivoneu Funari’, ‘Jacinto Funari’ e ‘Alcides Becheli’.

Também foi autor de um projeto de resolução revogando normas gerais para concessão de títulos honoríficos.

ESCRITOR – Nos dias de folga, Roldão se dedicava a escrever. Publicou um livro intitulado: “Fubá, meu vira latas amarelo: Vida e morte de um grande amigo” (foto abaixo).

Capa do livro escrito por Roldão Valverde

Outro prazer, nos raros momentos em que não estava escrevendo ou trabalhando, era tocar violão em roda de amigos.

JOGADOR – Roldão Valverde, em sua juventude, foi jogador de futebol. No auge de sua carreira, vestiu a camisa 9 da vermelhinha da rua Brasil, a Associação Atlética Ferroviária.

CRIMINALISTA – Mas foi nos tribunais de júri que o advogado criminalista Roldão Valverde ganhou notoriedade no mundo do Direito, conquistando fama e dinheiro com seus discursos e encenações dos fatos usados em defesa de seus clientes.

“Advogado de 1974 até o presente”, estampava Roldão Valverde em suas redes sociais.

Um dos casos mais emblemáticos, foi o júri que resultou na condenação de um homem conhecido por ‘Mané Preto’, acusado pelo assassinato de Vasco Vitório Fagiolli, ocorrido no dia 26 de abril de 1983, numa estrada do Horto Florestal.

O caso ganhou ganhou notoriedade em razão de a vítima, Vasco Vitório Fagiolli, ter sido candidato a prefeito de Assis em 1968 e derrotado por Tufi Jubran numa pequena margem de votos. “Disputei voto a voto com um homem notável”, revelou Jubran, sobre a disputa com Vasco, ao jornalista Marco Barrero, no livro ‘Assis de A a Z’.

Para Valverde, ‘Mané Preto’ “foi condenado injustamente”.

REFLEXÃO – Em março de 2020, Roldão publicou uma fotografia da praça Arlindo Luz, localizada ao lado do seu antigo escritório, no edifício Vieira Dias, onde ele aparecia ao lado de um urubu, que havia pousado num dos bancos e escreveu:

“Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os seus próprios pensamentos.

Nunca deixe que as cicatrizes da vida, apaguem teu sorriso.

A pior saudades e aquela que sentimos por alguém que partiu, e nunca mais vai voltar.

A mais bonita lágrima é da saudade, pois ela nasce de risos que já se foram, de sonhos que não terminaram, e de lembranças que jamais se acabam.

Amor verdadeiro, e´ aquele que o vento nunca leva, e a distância nunca separa.

A morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida, é o que morre dentro de nós enquanto vivemos.

Chorar é diminuir a profundidade da dor.

Enquanto a deselegância estiver, nas roupas, nos sapatos, no seu cabelo, fica fácil concertar, mas quando a deselegância está no caráter, “Aí é difícil”

Imagem de janeiro de 2020