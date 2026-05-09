B038 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 9 de maio

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 9 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15h30, será sepultado o senhor Jair Joaquim dos Santos, de 61 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Waldemar Arcanjo, de 85 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida de Souza Fernandes, de 72 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!