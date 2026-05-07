B036 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 7 de maio

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 7 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, foi sepultada a senhora Marinalva Feitoza Ferreira (foto abaixo), de 76 anos.

No final da manhã, às 11 horas, houve o sepultamento da senhora Maria Aparecida Aguiar Mota, de 76 anos.

Às 15 horas, será sepultado o senhor João Dias, de 82 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento da senhora Neusa David Ladeira Gini (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria de Fátima Araújo dos Santos Souza, de 62 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!