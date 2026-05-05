B035 – Três sepultamentos em Assis neste dia 5 de maio

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 5 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado Claudemir Borges.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento de José Emílio Tronco.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o jovem Rafael Bertalia de Alvarenga, vítima de acidente envolvendo motocicleta. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!