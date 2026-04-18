B021 – Basquete Assis vence Limeira e dorme vice-líder

Em noite de luto para o basquete brasileiro pela morte de Oscar Schmidt, o ‘Mão Santa’, ocorrida nesta sexta-feira, dia 17 de abril, o time Basquete Assis entrou em quadra e voltou a vencer pela Copa São Paulo, mesmo atuando fora de seus domínios.
Jogando no ginásio de esportes ‘Nosso Clube’, em Limeira, os comandados do técnico César Fabretti derrotaram os anfitriões por 93 a 88.
PONTUADORES – Na vitória em Limeira, os pontuadores assisenses foram: Gabriel Soldi (21), Joaquin Augusto (20), Jonhatan (13), Anderson e Lourival (12), Gustavo (8), Eduardo e Walacy (3) e Lucas (1).
Com isso, o time assisense se recupera da derrota sofrida na rodada anterior, quando foi a São Paulo e perdeu para o Corinthians por 85 a 83.
Com três vitórias e duas derrotas, a equipe assisense assumiu a vice-liderança da competição, atrás apenas Corinthians, que está invicto após quatro atuações.
A Copa São Paulo prossegue neste final de semana.
Neste sábado, dia 18 de abril, às 18 horas, no ABC, o São Caetano (6º colocado) receberá o vice-lanterninha Avaré.
No mesmo horário, em Diadema, o quinteto da casa, lanterninha da Copa São Paulo, recebe a Liga Sorocabana (4ª colocada).
Finalizando a rodada, no domingo, dia 19, o líder Corinthians vai tatuí enfrentar o Clube de Campo (3º colocado) no mais disputado confronto da competição.
