B020 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 18 de abril

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 18 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor José Carlos Rodrigues, de 60 anos.

No começo da tarde, às 13h30, será sepultada a jovem Natália Emanuela da Silva, de 29 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Luiz Antônio Terribile, o ‘Luizinho’, que dirigiu uma agência de veículos na rua Floiriano Peixoto durante muitos anos e foi diretor do Clube Kaikan. O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado Rodrigo Amorim Soares, de 48 anos, vítima de acidente com sua motocicleta, na madrugada deste sábado, dia 18, na avenida Perimetral. O corpo está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Maracaí, haverá o sepultamento de Divina dos Reis Ferreira Barros, de 51 anos.

DIA 19 – Neste domingo, dia 19 de abril, haverá o sepultamento de Zaqueu de Oliveira (foto abaixo), de 52 anos, que será velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!