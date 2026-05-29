B055 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 29 de maio

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 29 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Inês Aparecida da Silva Betim, de 86 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do mestre de capoeira Wellington Andrade Jesus, o ‘Sabará‘ (foto abaixo), de 54 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis. O seu corpo está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Em Florínea, será sepultado o senhor João Quirino da Silva, de 88 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!