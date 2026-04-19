B022- Assisense estreia com derrota na Segundona

Um gol de penalidade máxima, nos acréscimos do primeiro tempo, garantiu a vitória do América sobre o Atlético Assisense na abertura do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’ do futebol paulista.

A estreia do Falcão do Vale aconteceu na tarde deste sábado, dia 18 de abril, no estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’, em São José do Rio Preto.

Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio do América, o zagueiro Danilo Medola, do Assisense, atingiu o atacante Denner, do ‘Diabo’, dentro da área (foto abaixo). Bom posicionado, o árbitro Denner Wiliam da Silva marcou a penalidade máxima.

Danilo atinge Denner na disputa de bola

Danilo não recebeu cartão amarelo pela falta, mas o árbitro, atendendo reclamação do América, aplicou cartão amarelo para o zagueiro Lucas, do Assisense, por ter “feito marcas não autorizada no gramado”.

A reclamação dos jogadores do América é que o Lucas teria pisoteado o gramado na marca da cobrança de penalidade máxima.

O meio campista Gabriel Lira, de pé esquerdo, assinalou o gol solitário da estreia vitoriosa do América. Ele bateu no canto direito de Rafael, que saltou para o lado esquerdo (foto abaixo).

Gabriel Lira marcou na cobrança de penalidade

O técnico Sérgio Caetano fez algumas mudanças na segunda etapa, mas o ‘Falcão do Vale’ não conseguiu empatar.

O Assisense estreou jogando com: Rafael Cristino; D’ávila, Danilo, Lucas e Murilo; Bryan, Samuel e Adenilson; Kerven, Fernando Júnio e Pedro Inácio. Entraram: Leonardo, Lucas Ferreira, Giovanni e João Saccá.

Além de Lucas, foram advertidos com cartão amarelo: Kerven, Danilo, Bryan e D’ávila.

O próximo compromisso do Assisense será sexta-feira, dia 24 de abril, às 19 horas, no estádio Tonicão, contra o Tupã, que recebeu o José Bonifácio neste domingo.

Já o América de Rio Preto faz o dérbi local contra o estreante Riopretano no estádio Anísio Haddad.