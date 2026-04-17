B019 – Sepultamento em Assis neste dia 17 de abril

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 17 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Nivaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana.

REGIÃO – Em Echaporã, haverá o sepultamento do senhor Roberto Vilalba Moura, de 73 anos.

Na cidade de Tarumã, será sepultada a senhora Antônia Thomé Pereira (foto abaixo), de 76 anos.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Therezinha Garrido Batista (foto abaixo), de 79 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

B015 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 13 de abril, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados