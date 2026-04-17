B019 – Sepultamento em Assis neste dia 17 de abril

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 17 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Nivaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana.

REGIÃO – Em Echaporã, haverá o sepultamento do senhor Roberto Vilalba Moura, de 73 anos.

Na cidade de Tarumã, será sepultada a senhora Antônia Thomé Pereira (foto abaixo), de 76 anos.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Therezinha Garrido Batista (foto abaixo), de 79 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!