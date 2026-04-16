B018 – Atlético Assisense estreia sábado na Segundona

O Campeonato Paulista da Série B, a Segundona 2026, começa neste final de semana. Serão clubes em busca de duas vagas que garantem o acesso à Série A4 em 2027.

A primeira partida da ‘Bezinha’ será disputada na noite desta sexta-feira, dia 17, em Santa Fé do Sul.

Às 19 horas, pelo Grupo 1, a bola rola no estádio Evandro de Paulo, para o confronto entre Santa Fé do Sul e Rio Pretano.

O Clube Atlético Assisense, que também está no Grupo 1, estreia longe de sua torcida.

O ‘Falcão do Vale’, comandado pelo técnico Sérgio Caetano (foto abaixo), terá o seu primeiro confronto na tarde deste sábado, dia 18 de abril, às 15 horas, no estádio Benedito Teixeira, contra o América Futebol Clube.

A Federação Paulista de Futebol já anunciou a equipe de arbitragem para o jogo no ‘Teixeirão’. Denner William da Silva, de 30 anos, apitará a partida, com assistência de Pablo Lemes Fillet, de 32 anos, e Henrique Calderan Gomes de Oliveira, de 24.

Tupã e José Bonifácio, que se enfrentam domingo, às 10 horas, em Tupã, completam o Grupo 1.

A estreia do Assisense no estádio Tonicão está marcada para a sexta-feira, dia 24 de abril, às 20 horas, contra o Tupã Futebol Clube.

A Segundona reúne outros 24 clubes, divididos em quatro grupos de seis clubes.

Dos seis times de cada grupo, segundo o regulamento, os quatro primeiros colocados de cada chave avançam na competição.

A partir da segunda fase, os confrontos serão disputados em sistema de mata-mata.

ATLETAS – Até esta quinta-feira, dia 16 de abril, os atletas registrados na Federação Paulista de Futebol para representar o Atlético Assisense, entre lista A e lista B são:

Rafael Cristino (goleiro) – 22 anos

Guilherme Daris (goleiro) – 21 anos

Bryan (lateral direito) – 20 anos

Daniel (lateral direito) – 18 anos

Jin Masaki (lateral direito) – 19 anos

Danilo Medola (zagueiro) – 23 anos

Murilo Maranhão (lateral esquerdo) – 19 anos

Kerven (volante) – 21 anos

Lucas Silva ‘Pelé’ (volante) – 20 anos

Macaé (volante) – 23 anos

Nícollas (volante) – 19 anos

Dézin (meio campista)- 15 anos

Lipe (meio campista) – 22 anos

Samuel Mendes (meio campista) – 22 anos

Gabriel Zaneti (meio campista) – 20 anos

Fernando Júnio (centroavante) – 23 anos

João Saccá (centroavante) – 20 anos

Leonardo (atacante) – 20 anos

Pedro (atacante) – 21 anos

COMISSÃO TÉCNICA

Sérgio Caetano – Técnico

Fernandinho Santos e Thiago Moisés – Auxiliares

Ricardo Martins – Preparador físico

Reginaldo Domingues e Gilson Souza – Preparadores de goleiro

Augusto – Mordomo

Janderson Nonato – Fisioterapeuta

Jorge Saran – Coordenador

Técnico Sérgio Caetano comandará o Assisense

Arquivo pessoal