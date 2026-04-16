B017 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 16 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 16 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Luís Carlos Soares, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Francisca Lobo Vieira (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13 horas.
REGIÃO – Em São José das Laranjeiras, distrito de Maracaí, será sepultado o senhor Aurélio Pereira Mendonça, de 74 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!