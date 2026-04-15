B016 – Despejado do gabinete, Alexandre promete ser ‘cachorrão perdigueiro’ da administração Telma Spera

Sentindo-se “humilhado e indignado” por ser obrigado a desocupar o gabinete que ocupava no Paço Municipal, o vice-prefeito Alexandre Cachorrão, do AVANTE, prometeu ser, a partir de agora, um “verdadeiro cachorrão perdigueiro” da administração Telma Spera.

A promessa foi feita durante entrevista ao radialista e vereador Reinaldo Nunes, o ‘Português’, no programa Acorda Assis, na rádio Difusora FM, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de abril.

O rompimento com a prefeita foi decidido após ele ser ‘despejado’ do gabinete que ocupava no Paço Municipal nesta terça-feira, dia 14, mas a situação “já começou a azedar” no ano passado, segundo Cachorrão.

Quando fui informado pelo vereador Fernando Sirchia, do PDT, sobre as denúncias no abastecimento de combustíveis da frota oficial, eu procurei a prefeita e ela me disse que “estava tudo certo e não me deu explicações”, garante.

Alexandre Cachorrão também garante não ter participado de nenhuma discussão sobre o processo de locação do prédio do antigo IEDA e, principalmente, sobre a contratação da empresa para fazer a gestão da UPA.

Diante das cobranças, que afirma estar recebendo da população sobre esses assuntos e a falta de informações, ele decidiu publicar uma carta onde pede mais diálogo e faz críticas à Secretaria de Governo, ocupada pelo advogado e presidente do diretório municipal do PP, Leandro Bergonso (foto abaixo).

Cachorrão, Telma e Berrgonso, antes da posse

“Fiz um apelo pelo diálogo de forma polida e institucional, mas afirmei que não estaria rompendo com a administração”, garantiu Alexandre.

Assim que publicou a postagem em suas redes sociais, o vice-prefeito afirma ter encaminhando uma mensagem à prefeita apelando pelo restabelecimento do diálogo. “Ela visualizou e nem me respondeu”, disse.

DESPEJADO – Na manhã desta feira, dia 14, Alexandre recebeu um telefonema de sua secretária no gabinete de vice-prefeito no Paço Municipal informando que a própria prefeita Tela Spera a comunicou sobre sua exoneração e pediu para ela desocupar a sala e embalar todos os pertences do vice-prefeito, que também sairia da sala.

Cachorrão se dirigiu à Prefeitura para tentar falar pessoalmente com a prefeita Telma Spera, mas não conseguiu. “Ela fez uma reunião com o secretariado com portas trancadas e não consegui falar com ela”, disse.

No final da manhã, Cachorrão abordou Telma no corredor, mas ela teria dito que iria almoçar e que se reuniram à tarde, o que também não aconteceu.

No final da tarde, o secretário de Negócios Jurídicos, Cláudio Castro, foi à sala de Alexandre e disse que tinha determinação da prefeita para informá-lo de que ele deveria desocupar a sala.

“Sairei quando ela assinar algum documento pedindo a sala”, respondeu o vice-prefeito.

Mais tarde, Castro voltou com um documento assinado por ele próprio solicitando a desocupação do gabinete. “Não foi ela que pediu? Então quero um documento assinado por ela”, respondeu Cachorrão, que prometeu voltar ao Paço Municipal na manhã desta quarta-feira.

NA RUA – Durante a entrevista à Rádio Difusora, Cachorrão admitiu que deixará o seu gabinete nesta quarta-feira: “Vou sair da sala, mas continuo vice-prefeito e vou atender o povo na rua”, prometeu.

Cachorrão explicou que o fato de ter se lançado pré-candidato a deputado não tem relação com o estremecimento da relação com a prefeita Telma Spera. “Eu anunciei à ela, na presença do deputado federal Capitão Augusto e da deputada estadual Dani Alonso, em Ourinhos, que pretendia ser candidato e não houve nenhuma reação contrária.

SECRETARIA – Quando Cachorrão anunciou que pediria exoneração do cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico para ser candidato a deputado, a prefeita não teria colocado obstáculo. “Pelo contrário. Ela me desejou boa sorte”, disse.

Sobre o possível de retorno de Alexandre à secretaria após a eleição numa eventual derrota, a prefeita teria dito: “Seja otimista. Você será eleito deputado”, teria dito, antes de mais um abraço.

FICAM – Cinco secretários municipais indicados pelo grupo de Cachorrão que participaram da eleição, e foram nomeados por Telma Spera, devem continuar na administração.

Leandro Bergonso, secretário de Governo; Leandro Gabrigna, secretário de Obras e Serviços; Duda Paiva, secretário de Agricultura e Meio Ambiente; Fátima Munir, secretária de Assistência Social, e Elton Henrique da Secretaria de Esportes. “Não pedi e não pedirei a eles que saiam da administração”, disse.

Cachorrão durante entrevista ao programa Acorda Assis