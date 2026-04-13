B015 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 13 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Elisabete Gonçalves de Mello, de 46 anos, que era funcionária da Santa Casa de Assis. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento de Antônio Marcos Zanetti, que está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – O servidor municipal de Assis, Antônio Marcos Lino, o ‘Marcão‘, que trabalhava como professor da Escola de Marcenaria da Secretaria de Educação, está sendo velado na PAX Home, na rua Padre Anchieta, 1280, mas o corpo será levado para Palmital, onde será sepultado.

DIA 12 – Neste domingo, dia 12 de abril, houve dois sepultamentos em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada Vivian Cristina Vasconcelos Martins (foto abaixo), de 50 anos.

Logo depois, às 13h30, aconteceu o sepultamento de Michele de Souza Ferreira (foto abaixo), de 33 anos.

Na cidade de Lutécia, na manhã deste domingo, dia 12, foi sepultado o delegado seccional aposentado Marcel Ito Okuma (foto abaixo), de 52 anos, que morreu após passar por cirurgia num hospital de Marília.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!