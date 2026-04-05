B007 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 5 de abril

Há dois sepultamentos programados para este domingo de Páscoa, dia 5 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Maria dos Santos Figueiredo, de 90 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

A senhora Benedita Aparecida Fermino Vaz Garcia, de 74 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

DIA 6 – Dois sepultamentos já estão programados para a segunda-feira, dia 5 de abril, no cemitério de Assis, mas os horários ainda não foram definidos.

A senhora Maria José Batista de Lima, de 78 anos, será velada na 2 do Centro Funerário São Vicente.

Na sala 5 do Centro Funerário São Vicente haverá o velório de Dulce Elisa Ferreira Soares, de 50 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!