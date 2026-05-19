B049 – Assis terá carreata em defesa da educação pública

Está programada para a manhã desta quinta-feira, dia 21 de maio, em Assis, uma carreata em defesa da educação pública em Assis.

O ato, organizado pelas entidades: APAMPESP, UDEMO, APEOESP, CPP, APASE e AFUSE, terá início às 9 horas e a concentração acontecerá nos altos da avenida Rui Barbosa, nas proximidades da estátua de São Francisco de Assis.

De acordo com os organizadores, na pauta de reivindicações estão: agilidade no pagamento de precatórios, a devolução do confisco, o cumprimento da data base e um reajuste salarial para ativos e aposentados.