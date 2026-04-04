B006 – Sem Luan, VOCEM se despede em São Caetano contra vice-campeão da Libertadores em 2002

O VOCEM encerra sua participação no Campeonato Paulista da Série A4 de 2026 na tarde deste sábado, dia 4 de abril, às 15 horas, no estádio Anacleto Campanela, em São Caetano, contra o vice-líder da competição.

Com apenas 36 anos de fundação -metade do VOCEM, que chega a 71-, o São caetano teve o auge de sua história na primeira metade da década de 2000, quando foi vice-campeão da Libertadores da América em 2002, duas vezes vice-campeão brasileiro (2000 e 2001) e campeão paulista em 2004.

Depois, o time se afundou em crise, foi leiloado e virou alvo de ações judiciais. Sob o comando do presidente Jorge Machado, o ‘Azulão’ tenta se reerguer no cenário esportivo.

FORA – O único desfalque do técnico Paulinho McLaren para escalar o time titular do Esquadrão da Fé na tarde deste sábado, em São Caetano, será o zagueiro Luan (foto abaixo), que passou por uma cirurgia odontológica durante a semana e deve ser poupado para evitar esforço.

Zagueiro Luan deve ser poupado – Imagem: Paulo H. Dias

Sem risco de rebaixamento e chances de classificação, o VOCEM apenas cumpre tabela. “Nossos jogadores sabem que, apesar de estarmos cumprindo tabela, será mais uma grande oportunidade para eles mostrarem seu futebol e atrair o interesse de outros clubes”, disse McLaren.

A delegação mariana viajou na madrugada deste sábado e deve chegar ao estádio duas horas antes de a bola rolar para um relaxamento e preparação para a partida.

Se o VOCEM, que tem 12 pontos, entrará em campo apenas para cumprir tabela, o São Caetano, que soma 29 pontos, correrá em busca da vitória para tentar retomar a liderança da competição. Além de vencer, precisa torcer por um tropeço da Inter de Bebedouro, que lidera com 30 pontos e jogará em São Paulo, contra o Nacional, que, por sua vez, com 8 pontos, tenta fugir da zona de rebaixamento, numa disputa com o Colorado de Caieiras, que tem 9 e receberá o Penapolense, terceiro colocado e tem chances matemáticas de também terminar a fase como líder.

APITO – A Federação Paulista de Futebol escalou Leonardo Ariel de Moura Ambiel, de 31 anos, para apitar São Caetano e VOCEM. Ele terá assistência de Liliane Suely de Moraes Mello, de 42 anos, e do jovem Henrique Calderan Gomes de Oliveira, de 24 anos.