A997 – Cantora Letícia Barbosa se apresenta neste domingo, em Assis

O show Escuta Minimal de Letícia Barbosa, cantora e compositora, acontece

em Assis neste domingo, dia 29 de março, a partir das 20 horas, no RepBar, na Avenida Dom Antônio, 1815.

O Show Escuta minimal, celebra trajetórias onde memória e ancestralidade se encontram no tempo do agora e no amanhã.

Essa produção é um desejo da artista de circular pelos interiores e em Assis conta com a parceira do RepBar, junto da Malungos Produções.

O show é a Mpb em sua mais diversa complexidade, essa versão minimalista do espetáculo trás a cantora e compositora Letícia Barbosa executando os arranjos com seu canto, o violão, loopings e outros sons advindos de seu computador.

Além de música muita história pessoal e do Brasil, tudo num encontro “Encantado” , como dá nome a canção de trabalho da artista.

A ARTISTA – Letícia Barbosa, cantora, compositora e multiartista, lançou seu primeiro show autoral, em 2011. Esse trabalho gerou o Palavras Live in Studio e o álbum Palavras, disponível no streaming.

Fruto da pandemia, nasceu o show Corpo Prece, em 2022.

O Show Escuta foi lançado em 2024, a partir de um próspero financiamento coletivo. Até aqui, levava seu primeiro sobrenome, Goes. Em 2026, Letícia circula pelo Estado de SP com o show solo Escuta minimal. A literatura permeia seus fazeres.

Lançou sua primeira poesia na Coletânea Elas Poetas, na FLIP 2024.

Musicista em cena, preparadora e arranjadora vocal, backing vocal e arte educadora há mais de 15 anos.

O SHOW – O Show Escuta minimal, celebra trajetórias onde memória e ancestralidade se encontram no tempo do agora e no amanhã. A voz de Vó Cida rememora sua própria história e do Vô Aristides Barbosa em sua

luta no movimento negro. Letícia canta sobre seus caminhos e sobre seus ancestrais e, o brincar das crianças abre nossos ouvidos com ternura para esperançar um novo tempo. A musicalidade afro-brasileira conduz essa viagem entre passado, presente e futuro, unindo histórias e nutrindo

possibilidades.

Duração: 80 minutos

Serviço: Show escuta Minimal de Letícia Barbosa

Local: RepBar – Avenida Dom Antônio 1815

Valor: Cadeiras avulsas: R$18,00

Cadeira com mesa: R$20,00 – Bilheteria na hora: R$25,00

