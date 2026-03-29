A996 – Sepultamento em Assis neste dia 29 de março

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 29 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Benita Jordan Lopes, de 87 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 11 horas.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, há dois sepultamentos programados.
O senhor Antônio Luiz Aquida, de 97 anos, e a senhora Maria Aparecida Marques de Paula, de 60 anos.
Os dois estão sendo velados no Velório Municipal, mas ainda não foram divulgados os horários dos sepultamentos.
DIA 28 – Neste sábado, dia 28 de março, em Assis, foi sepultado o senhor Sebastião Pedro Longo, de 81 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!